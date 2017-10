Encerrou no domingo dia 01-10, III Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia. Participaram do Evento 150 enxadristas , técnicos de seis países como: Argentina, Brasil, Cuba, Paraguai, Uruguai e Sérvia, dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e dos municípios de Santa Catarina entre eles, Chapecó, Cunha Porã, Seara, Lages, Itá, Concórdia, Rio do Sul, Florianópolis, Fraiburgo, Joaçaba, Lacerdópolis dentre outros.



O Campeão Geral da Competição foi Dragan Stamenkovic da Sérvia, o Vice Campeão, Simón Languidey da Argentina e o 3° colocado Leandro Perdomo da Argentina.



No Feminino, a Campeã foi Gaby Vargas Talavera do Paraguai, a Vice Campeã Eduarda Weber de Concórdia e a 3° colocada, Lorenna Correa de Goiás e ao melhor Concordiense Jean Bertol que obteve a 20° colocação geral.



Para o ano de 2018,a 4° edição já tem data. Acontece de 29 de Junho a 1° de Julho.

(Fonte: FMEC)