Um vendedor de mandolate ficou gravemente ferido em um atropelamento na BR 282, em Xaxim. O fato foi registrado na tarde desta terça-feira, dia três, por volta das 15h10. A vítima, um jovem de 25 anos, acabou sendo colhido por um caminhão Scania, placas de Xaxim. Conforme informações do site Ronda Policial, o rapaz tentava fazer a travessia da via. Ele foi conduzido para o Hospital Frei Bruno, de Xaxim, com ferimentos graves.



(Com informações do site Ronda Policial)