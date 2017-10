Aliança realiza debate com os candidatos a presidente da ACCS

A Rádio Aliança realiza nesta quarta-feira, dia quatro, o debate com os candidatos a presidência da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A partir das 8h, Losivânio de Lorenzi e Leonir Grigolo estarão frente a frente para discutir propostas para a entidade, que representa um dos principais segmentos econômicos da região e do estado.

O debate será dividido em quatro blocos. No primeiro, os candidatos terão a oportunidade de se apresentar e falar de suas propostas e projetos para com a entidade e com a classe suinícola.

No segundo bloco, os participantes farão perguntas entre si, com réplica automática.

No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas da equipe de jornalismo da Rádio Aliança. No quarto bloco, os candidatos farão suas considerações finais.

A eleição que apontará o novo presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos será na sexta-feira, dia seis.