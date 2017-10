A Câmara de Vereadores de Irani vai realizar uma audiência pública nesta quarta-feira, dia 4, para debater a criminalidade do município. O assunto tem preocupado as autoridades e o objetivo é encontrar alternativas para coibir os crimes. A audiência inicia às 19h e é livre para o público.

O Legislativo convidou autoridades municipais e representantes de municípios da região, que também poder ao debater a segurança em nível regional.

O evento já tem a presença confirmada de representantes do Ministério Público, além do tenente coronel Sérgio Vargas, do 20o Batalhão de Polícia Militar de Concórdia e do delegado Regional Marcelo Nogueira.