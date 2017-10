Searaense, vítima de acidente de trânsito, se recupera no HSF

Se recupera na clinica cirúrgica (em quarto normal) do Hospital São Francisco de Concórdia, a jovem searaense Luana Cordazzo, 19 anos. Ela estava na carona de um veículo GM/Celta que saiu na pista, na SC 283 em Seara, e colidiu num canteiro e objeto de concreto no trevo de acesso a Nova Teutônia na madrugada do último sábado, dia 30.



Segundo informações, Luana e o namorado retornavam de um evento em Chapecó e o condutor teria dormido ao volante no momento do acidente. Como ela não usava o cinto de segurança, teve ferimentos mais graves.



Conforme familiares, Luana Cordazzo teve fratura em uma vértebras da coluna. Ela passou por cirurgia na segunda-feira e ainda não tem expectativa de alta do Hospital São Francisco de Concórdia.

(Fonte: Belos FM).