Já está em Concórdia e sob cuidados médicos, Altair Bassi, 53 anos. Ele estava desaparecido desde o mês de maio desse ano e foi encontrado. Inicialmente, ele estava sob os cuidados de familiares em Itajaí e depois foi conduzido para Concórdia, onde já se encontra.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com familiares na manhã desta terça-feira, dia três. Ninguém comenta sobre o assunto e a família prefere não se manifestar neste momento, até que os fatos estejam esclarecidos. Porém, a informação é que Bassi está bem de saúde.



Conforme já publicado pela Rádio Aliança, Altair Bassi havia desaparecido sem dar notícias no dia 15 de maio desse ano, depois de um jantar com amigos, em Manaus, no Amazonas, onde tem residência e trabalha há nove anos. O carro dele foi localizado a poucos metros de onde ele estava, porém sem sinais de arrombamento. A possibilidade dele estar vivo foi ventilada no mês de agosto pelo diretor de Polícia Civil do Amazonas, delegado Ivo Martins. O fato se confirmou nesta semana, quando ele foi encontrado.