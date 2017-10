O recolhimento será feito na cidade e no interior

A Escola de Educação Básica Teixeira de Freitas com o apoio da Gerência Municipal de Educação e CDL irão promover uma coleta de lixo eletrônico e descarte apropriado. Nesta quarta-feira, dia 04, de os munícipes deverão depositar os materiais na sede de cada comunidade, nos locais indicados pela campanha. Na cidade os lixos poderão ser descartados em três pontos: EEB Teixeira de Freitas, EMEB Sonho Encantado e Garagem da Prefeitura Municipal.

A coleta será realizada no dia 05 de outubro nas sedes de cada comunidade pela equipe da Administração Municipal.

Poderão ser descartados batedeiras, cafeteiras, aquecedores, ventiladores, aspiradores, espremedores de frutas e outros eletrodomésticos de pequeno porte, além de computadores, tablets, smartphones, celulares, HDs, CDs, DVDs, estabilizadores, fax, impressoras, toners, monitores, televisores e aparelhos portáteis de todos os tipos. As pilhas devem ser acondicionadas dentro de embalagens plásticas (garrafões) juntamente com as baterias de todos os tipos nos pontos indicados.

As lâmpadas também são lixo eletrônico, porém não serão coletadas neste momento. A equipe busca viabilizar a coleta deste material através de outra parceria.

O roteiro nas comunidades para a coleta será o seguinte: Linha Entre Rios, São João, Linha Palmeiras, Vila União, Linha Araraquara, Linha Kopp, Nova Entre Rios, Linha Floresta, Linha Estreito, Linha dos Vicente, Volta Grande, São Francisco, Linha Bandeirantes, Linha Schuck e Linha Cruz e Souza.