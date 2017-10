Um haitiano que reside em Concórdia registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia, na segunda-feira, dia 02, contando que pode ter sido vítima de um golpe. Ele teria negociado passagens aéreas para familiares com uma agência de viagens e fez dois depósitos, um de R$ 2.700,00 e outro de R$ 3.340,00, porém as passagens enviadas eram falsas.

O objetivo era pagar as passagens para que duas pessoas viajassem ao Brasil. De acordo com as informações repassadas à Polícia, o homem teria feito toda a negociação pela internet e a agência seria de Itajaí. Ele contou que falava com uma suposta representante pelo whatsapp e que depois que fez os depósitos, não conseguiu mais se comunicar com a mulher.

Ele também registrou que as passagens foram enviadas por e-mail e que ele encaminhou para a família, mas na hora do embarque no Haiti, foi constatado que elas não tinham validade.