Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, registrada no começo da manhã desta terça-feira, dia três, no centro de Concórdia. O fato foi registrado na Dr Maruri, próximo do entroncamento com a Domingos Machado de Lima. Envolveu um Celta, placas de Itajaí, e uma moto, de Concórdia.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de concórdia com escoriações e suspeita de fratura em um dos braços. Ele foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia.