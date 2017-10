Nesta segunda-feira a Associação de Agricultores Nova Germânia e Associação de Agricultores do Distrito de Nova Estrela foram contempladas com novos equipamentos adquiridos pela administração municipal de Arabutã. São cerca de R$ 50 mil que estão sendo investidos com recursos próprios.

Para a Associação Nova Germânia foram entregues um distribuidor de adubo líquido com capacidade de quatro mil litros e uma grade aradora do tipo arrastão. Outro distribuidor de adubo do mesmo tamanho foi repassado à associação de Nova Estrela.

Conforme a prefeita Leani Kapp Schmitt, esta é mais uma ação para valorizar o trabalho dos agricultores do município. “São equipamentos básicos de trabalho no campo e que foram adquiridos com um valor que não parece ser tão elevado, mas nós sabemos como fazem diferença para o trabalho dos nossos agricultores”, explica a prefeita.

Ainda para este ano é aguardada uma liberação de recursos da Secretaria de Estado de Agricultura. Segundo a prefeita Leani a intenção é aplicar este recurso para a aquisição de mais equipamentos para as associações, como, por exemplo, ensiladeiras e carretão agrícola.

(Fonte: Paulo Vinícius Hassemer/Ascom/Prefeitura de Arabutã)