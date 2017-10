Aproximadamente 440 bailarinos estarão dançando em Concórdia, neste mês de outubro. O Concórdia em Dança, um dos maiores e melhores festivais de dança de Santa Catarina, reunirá 23 grupos/companhias de dança entre os dias 19 e 21 de outubro, no Centro de Eventos Concórdia. São representantes de 13 diferentes municípios dos três estados do Sul. No total, serão presentadas 104 coreografias em diferenciados estilos e categorias. Toda comunidade está convidada a prestigiar as apresentações, que terão entrada livre.

O festival estará dividido em cinco categorias (Pré-infantil - de 6 a 9 anos, Infantil - de 10 a 12 anos, Júnior - de 13 a 15 anos, Sênior - de 16 a 18 anos, e Adulto - acima de 19 anos) nas modalidades solo (masculino e feminino), duo, conjunto (3 a 6 bailarinos) e grupo (sete ou mais bailarinos). Estarão em disputa os gêneros Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Jazz, Danças Urbanas, Danças Populares e Estilo Livre.



A programação das apresentações já está definida. Dia 19, quinta-feira, início as 18h, com Dança Populares, Estilo Livre e Dança de Salão. Na sexta-feira, 20, também a partir das 18h,



Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Jazz e Dança Contemporânea. No último dia, às 18h, as Danças Urbanas encerram o festival. Durante o evento serão oferecidas oficinas, com inscrições gratuitas. Dia 19, oficina de Jazz, dia 20, Oficina de Dança Contemporânea, e no dia 21, Oficina de Danças Urbanas. Todas serão ministradas das 9h às 11h.

Premiação



Além de troféu para os três melhores colocados em cada categoria/modalidade, o Festival Concórdia em Dança distribuirá premiações especial em dinheiro. Serão premiados: o grupo destaque do festival (R$ 3,5 mil), melhor trabalho coreográfico (R$ 2,3 mil), bailarino destaque (R$ 1,2 mil) e bailarina destaque (R$ 1,2 mil). As inscrições, iniciadas em 14 de agosto, encerraram na última semana.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)