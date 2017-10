Encontro vai discutir a fórmula de disputa do evento, no próximo ano.

Conselho Técnico da Série A do Catarinense será no dia seis de novembro

A direção do Concórdia Atlético Clube, depois de conseguir o acesso à série A do Catarinense, já tem o primeiro compromisso visando a próxima temporada. No dia seis de novembro, a Federação Catarinense de Futebol estará realizando o Conselho Técnico da série A de 2018. A reunião será realizada na sede da Federação Catarienense de Futebol, em Balneário Camboriú.



O Campeonato Catarinense da série A de 2018 poderá ser realizado no período de 17 de janeiro a oito de abril. Neste encontro serão votados o regulamento específico da competição.



Foram convocados representantes do Galo do Oeste, Hercílio Luz, Figueirense, Avaí, Joinville, Criciúma, Tubarão, Inter de Lages, Brusque e Chapecoense.