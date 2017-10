Equipe ACC participa em grande número de integrantes do Rachao mtb Edition III e conquista ótimos resultados em todas as categorias.



O domingo dia 01 de outubro de 2017 foi de festa para a Associação Concordiense de Ciclismo, que conseguiu reunir 40 atletas para participar da competição em Barão do Cotegipe. Em um percurso de 46km os atletas enfrentaram altas temperaturas no terreno montanhoso entre as belas paisagens do interior do município.



Como resultado, os campeões em 3 das 4 categorias disputadas e a presença massiva dos atletas ACC em outras colocações do pódio. Com tantos participantes concordienses, o clima foi de festa entre amigos em um evento simples, mas muito bem organizado.