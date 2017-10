Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada por volta das 15h desta segunda-feira (2), na SC-157 em Cordilheira Alta.



No local um Fiat/Uno placas de Chapecó. O carro era conduzido por Eliane Cenci, de 39 anos, que ficou presa às ferragens. Ela foi desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros e conduzida em estado grave ao Hospital Regional do Oeste (HRO). Ela não resistiu a gravidadde dos ferimentos e foi a óbito pouco depois de ter dado entrada na unidade hospitalar. A PRE realizou o laudo do acidente de trânsito.





Eliane é natural de Seara. Ela morava em Chapecó com o esposo e dois filhos.

A família é bastante conhecida em Seara. Ela atuava em salão de beleza.

