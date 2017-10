A Prefeitura de Xavantina lançou o Programa de Recuperação de Créditos - REFIS 2017, para promover a regularização de créditos tributários e não tributários decorrentes de débitos relativos a IPTU, ISSQN, Taxas, Serviços Diversos, Débitos em Execução Judicial e outras Receitas. Quem negociar até o dia 28 de dezembro poderá parcelar e terá descontos ou abatimento de multas e juros.



Os interessados podem procurar o Setor de Tributação da Prefeitura. Os contribuintes que não regularizarem seus débitos de forma convencional ou através do REFIS, estarão impedidos de receber serviços agropecuários ou participar de programas legalmente instituídos, inclusive a concessão de auxílios financeiros.

De acordo com informações da Secretaria de Administração do município, atualmente as dívidas com a Prefeitura somam cerca de R$ 300 mil.