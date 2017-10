O drama da família Bassi de Concórdia teve um final feliz. Altair Bassi, 52 anos, que estava desaparecido desde maio desse ano, foi localizado. A informação é de pessoas próximas da família. Ninguém dá detalhes de como ele foi achado, mas o que se sabe até o momento é que Altair está na casa de parentes no litoral de Santa Catarina e deve chegar a Concórdia nas próximas horas. De acordo com as primeiras informações, ele está bem.

Altair Bassi estava desaparecido desde o dia 15 de maio, quando foi visto pela última vez após um jantar com amigos, em Manaus, Capital do Amazonas, onde tem residência há nove anos. Naquela ocasião, ele disse que iria para casa e não foi mais visto, desde então. O carro dele foi achado a poucos metros de onde ele estava, mas sem sinais de arrombamento.

A possiblidade de que Altair Bassi poderia estar vivo foi ventilada pelo diretor de Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins. Em entrevista ao Jornalismo da Aliança no mês de agosto, ele afirmou naquela ocasião que Bassi estaria vivo e que a hipótese de sequestro estava descartada.

Ainda não se sabe as circunstâncias em que ele apareceu no litoral de Santa Catarina, na casa de parentes. De acordo com as mesmas informações de pessoas próximas da família, Altair Bassi deverá passar por exames médicos assim que chegar em Concórdia.