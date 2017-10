Na manhã de ontem (domingo), na BR 282 em Campos novos, policiais rodoviários federais flagraram uma Mitsubishi/Pajero transportando 600 quilos de camarão contrabandeado, de origem Argentina.

O veículo com placas de Recife/PE foi abordado em fiscalização de rotina e tinha, em seu interior, 20 caixas com 30 quilos do crustáceo em cada uma. A mercadoria não possuía nenhum tipo de nota fiscal ou documento que comprovasse sua origem e era transportada sem refrigeração. O condutor informou que havia comprado o produto no Paraná e que ele seria revendido em bares e restaurante do litoral catarinense.

A carga, o veículo e o condutor foram conduzidos à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)