PM Ambiental vai intensificar fiscalização no período da Piracema

A Polícia Militar Ambiental de Concórdia vai intensificar a fiscalização no período da Piracema, que iniciou no fim de semana e vai até o dia 31 de janeiro de 2018. Na área de abrangência da Ambiental, os esforços serão concentrados em regiões que são banhadas pelo lago da Usina Hidrelétrica de Itá e também nos rios Irani e Chapecó, que estão em outras microrregiões, mas dentro da área de atuação da Polícia Militar de Concórdia.

Nesse período, conhecido como defeso para a reprodução dos peixes, é proibida a pesca com redes, tarrafas, molinetes e pesca embarcada com linha de mão. Sendo somente permitida a pesca com linha de mão desembarcada.

Conforme informações já publicadas pela Rádio Aliança, através de informações da própria Polícia Ambiental, a região normalmente registra muitas ocorrências de pesca predatória nesse período de Piracema. No último período do defeso, a PM Ambiental apreendeu 690 metros quadrados de rede de pesca; também foram abordadas 113 pessoas; 27 embarcações; dois procedimentos instaurados, o que envolveu oito pessoas. Também foram apreendidas no último período de defeso dos peixes uma tarrafa, 17 redes de espera, uma embarcação e uma carretinha de transportes.