Um dos próximos passos da direção do Galo é a renovação com Mauro Ovelha

Mesmo antes da final da série B do Campeonato Catarinense de futebol, a direção do Concórdia Atlético Clube deve iniciar as tratativas para a renovação com o técnico Mauro Ovelha para 2018, em que o clube vai disputar a primeira divisão de Santa Catarina. A informação foi dada pelo presidente do Galo do Oeste, Jonas Guzzatto, em entrevista ao Mesa Redonda desta segunda-feira, dia dois.



De acordo com o mandatário, as tratativas devem começar ainda nesta semana. Conforme ele, o próprio treinador disse que tem o desejo de permanecer no Domingos Machado de Lima para 2018. "Mas ele se valorizou, pegou um clube que estava na última colocação e colocou na final. Ele é conhecido no futebol de Santa Cataria e vai haver ofertas de outros clubes", observa Guzzatto.

Por fim, o mandatário diz que uma das premissas para a renovação são valores. Sobre isso, afirma que "tudo vai ter que estar dentro do nosso planejamento. A partir do momento que houver a renovação com o treinador, será um ponto de partida para a formação do grupo", diz.

Sobre o atual grupo, Jonas salienta que a maioria dos atletas tem contrato que vence no fim do ano e que podem ser renovados. Apenas uma minoria veio emprestada de outros clubes.