Depois de negociação com a PM, ele se entregou e ninguém ficou ferido

Homem faz mulher refém com uma faca em Ipira

Um homem utilizou uma faca para fazer a companheira refém no início da tarde desta segunda-feira, dia 2, em Ipira. De acordo com as informações apuradas houve uma briga entre o casal.

O homem ameaçava a mulher com a faca próxima ao pescoço e também falava em cometer suicídio. Com a intervenção de policiais e bombeiros o homem libertou a mulher e se entregou.

O fato aconteceu em uma casa que fica próximo ao portal de acesso ao município. Segundo as informações apuradas, não houve feridos e depois da negociação com a PM, o homem foi conduzido à Delegacia.