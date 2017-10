A criança atingida por um projétil de espingarda de pressão, no último domingo, dia 1º, segue internada na UTI infantil do Hospital São Francisco de Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 10h em Linha Saltinho, interior do município. A criança chegou ao Pronto Socorro minutos depois em estado grave, pois o projétil ficou alojado na cabeça.

A família fez contato com os Bombeiros e para ganhar tempo, iniciou o transporte. A guarnição dos bombeiros voluntários de Concórdia fez o resgate em São Cristóvão, prestou o atendimento e conduziu o menino ao Hospital.

De acordo com informações da Polícia Militar, o disparo foi feito com uma espingarda de pressão, calibre 5.5, e a criança foi atingida acidentalmente. Segundo o relato do pai, o menino estava escorado na parte traseira de um carro e um dos familiares estaria com a arma escorada no teto do veículo para atirar. Quando disparou o menino acabou atravessando em frente a arma.