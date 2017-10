A partir desta segunda-feira, dois de outubro, 56 recenseadores iniciam as visitas às propriedades rurais, para realizar o Censo Agropecuário de 2017. O coordenador regional deste Censo, Roberto Thums, comenta que haverá pessoas trabalhando em todas as áreas do município.

Das 56 pessoas que vão fazer a pesquisa no Alto Uruguai Catarinense, 13 ficarão em Concórdia. Roberto Thums explica que os recenseadores são pessoas que residem nos municípios e foram treinadas para fazer as entrevistas. Em toda a região serão visitadas em torno de 13 mil propriedades. A meta em Concórdia é visitar os três mil estabelecimentos rurais do município até 31 de dezembro.

Uma recomendação importante para os produtores rurais é que eles organizem antecipadamente os dados, para agilizar a entrevista com os recenseadores. As datas e o período de referência são de outubro de 2016 a setembro deste ano.

A equipe do IBGE estará identificada com crachás, colete, boné e equipamento personalizado. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contatro com a equipe do IBGE, pelo telefone 3442 4950. O Censo Agropecuário será finalizado em março de 2018.