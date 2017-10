BRF Concórdia com 70 vagas em aberto para o Jovem Aprendiz

A empresa BRF está com 70 vagas em aberto para jovens de 14 a 22 anos, a serem completados nesse ano, dentro do Jovem Aprendiz. São 30 vagas de informática no período da manhã, mais 30 à tarde. Mais dez vagas para mecânica, pela parte da manhã.

As fichas de inscrição podem ser retiradas na portaria da empresa e devem ser confirmadas até o dia 11 de outubro. Um dos pré-requisitos para o programa é o jovem candidato estar cursando e concluir o nono ano do ensino médio neste ano de 2017.