Na tarde deste sábado (30) a Chapecoense visitou o Vasco, pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro e voltou com um ponto importante pra casa.

Após a vitória contra a Ponte Preta, a Chape tinha no compromisso contra o Vasco a possibilidade de confirmar a nova fase e foi o que ocorreu. Após o empate em São Januário, o clube conquistou sete de nove pontos disputados e figura no meio da tabela de classificação no momento.

O jogo, como se esperava, foi equilibrado com a equipe carioca comandando as ações no primeiro tempo, principalmente no início do jogo. Após a pressão o Vasco abriu o placar com o atacante Ríos. Após o gol a Chapecoense igualou o jogo e levou perigo ao goleiro Martin Silva ainda no primeiro tempo, dando esperança de a segunda etapa iria ser diferente.

Na segunda etapa as ações foram da Chape que conseguiu o empate com um golaço de Reinaldo, que acertou um belo cruzamento e surpreendeu o goleiro vascaíno. O lateral da Chape, após a partida assumiu que não era a intenção encobrir o goleiro, mas que ficou feliz pelo resultado da jogada. " Eu tentei cruzar a bola, mas acabei fazendo o gol. Mas o que vale mesmo é o gol e o ponto que conquistamos. Por querer ou sem querer o importante é ajudar." Afirmou Reinaldo.

Com ponto conquistado, a Chape se mantém no meio da tabela e aguarda os resultados do final de semana com certa tranquilidade. O verdão volta aos trabalhos nesta próxima terça (03), quando inicia a preparação para o jogo contra o Botafogo no próximo dia 11, novamente no Rio de Janeiro.

(Fonte: Daniel Fasolin)