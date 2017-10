Com roupa nova, Grêmio bate o Fluminense e segue em terceiro no Brasileirão

O Grêmio entrou em campo na tarde deste domingo para enfrentar o Fluminense, no jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Venceu pelo placar de 1 a 0.



O primeiro tempo foi de domínio gremista, que teve maior volume de jogo, chegando a criar grandes oportunidades e chances claras de gol, só parou nas boas defesas de Diego Cavalieri.



Já o Fluminense voltou melhor na etapa complementar e conseguiu levar perigo a meta tricolor. Acertou a trave e obrigou Marcelo Grohe a fazer boas defesas. O Grêmio mudou - Jailson, Jean Pyerre e Beto da Silva ocuparam os lugares de Cristian, Patrick e Jael. E aos 40 minutos foi quando o gol saiu. Em jogada pela esquerda, Everton cruzou para a área, a bola raspou no braço de Orejuela, e a sobra ficou com Beto da Silva, que desviou e mandou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Tricolor segue na terceira colocação, mas soma três pontos, chegando a 46 na competição.



Escalação: Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Bruno Rodrigo, Bruno Cortez, Cristian, Arthur, Ramiro, Patrick, Everton, Jael.



Banco: Paulo Victor, Leonardo, Rafael Thyere, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Machado, Jean Pyerre, Beto da Silva e Dionathã.



A arbitragem do jogo foi comandada por Rafael Traci, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Pedro Martinelli Christino.

(Fonte: Grêmio)