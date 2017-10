Galo do Oeste de volta à elite do futebol de Santa Catarina

O gol marcado por Abner, aos 39 minutos do primeiro tempo, foi histórico para o Concórdia Atlético Clube. O tento, além de garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, colocou o Galo do Oeste de volta à elite e na final da série B do Campeonato Catarinense.

O segundo jogo da semifinal da segundonda foi na tarde deste domingo, dia primeiro, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Precisando da vitória para poder avançar á decisão, o Concórdia fez o dever de casa e está de volta à série A de 2018 depois de sete anos. A última vez que o CAC esteve na elite foi em 2011, quando foi rebaixado naquela ocasião.

Mais de três mil torcedores compareceram no Estádio Domingos Machado de Lima e testemunharam o momento histórico do Concórdia Atlético Clube. Depois do jogo, uma carretada percorreu as principais ruas da cidade para celebrar o retorno à elite.

Depois da volta à série A, o Concórdia Atlético Clube agora foca na decisão da segundona, onde vai enfrentar o Hercílio Luz. O Leão do Sul venceu a Camboriuense hoje por 3 a 1 e também está na elite de Santa Catarina. O primeiro jogo será no próximo dia oito, em Tubarão. O segundo, no dia 15 em Concórdia.