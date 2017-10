Resultados do Ciclismo de Concórdia em Barão do Cotegipe

No último domingo, dia 24 de setembro de 2017 a ACC (Associação Concordiense de Ciclismo) esteve representada por 12 atletas mais equipe de apoio na cidade de Erval Grande - RS para disputar Volta Ciclística de Erval Grande 2017 organizada pelo Circuito Desbravadores e Federação Gaúcha de Ciclismo .

Uma prova com percursos de 81km na modalidade Road e 51km na modalidade Mountain Bike, percorridos rodovia BR-480 passando pelos municípios de São Valentim - RS e Barão do Cotegipe - RS.



O dia ensolarado com altas temperaturas, clima seco e vento variável dificultaram ainda mais a disputa em uma prova bastante controlada no pelotão nos primeiros quilômetros, mas com ataques e fugas constantes a partir da metade do percurso.



Com pódios em todas as categorias inscritas os atletas da ACC demonstram uma grande evolução e já se preparam para o próximo desafio que acontecerá na cidade de Barão do Cotegipe.



Pódios conquistados pelos atletas ACC:



Categoria Road Sub 23

1° Ian Maran



Categoria Road Sub 30

4° Luis Giordani



Categoria Road Master A

1° Richard Colling

2° Júlio Gomes Filho



Categoria Road Master B

1° Volmei Pommerenke



Categoria MTB

1° Cristiano Mazzutti - Acsplantas Plantas

2° Sandro Araldi

3° Emerson Bays