O Internacional venceu de novo no Campeonato Brasileiro da Série B! Desta vez, bateu o Santa Cruz-PE por 2 a 0 na tarde deste sábado (30/9), no Beira-Rio, pela 27ª rodada, e isolou-se ainda mais na liderança, agora com 54 pontos. D'Alessandro marcou os dois gols da décima vitória alcançada nos últimos onze jogos no campeonato. No Gigante, foi a oitava vitória consecutiva. O Colorado volta a campo na terça-feira (3/10), às 20h30, para enfrentar o Paraná na Arena da Baixada.

Internacional (2): Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Carlinhos (Iago); Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro (Felipe Gutiérrez) e Eduardo Sasha (Camilo); William Pottker e Leandrio Damião. Técnico: Guto Ferreira.

Santa Cruz-PE (0): Júlio César; Nininho, Guilherme, Salles e Yuri, Wellington Cézar, Thiago Primão, João Paulo e André Luís; Bruno Paulo (Ricardo Bueno) e Grafite (Natan). Técnico: Marcelo Martelotte.

Gols: D'Alessandro, aos 9min do primeiro tempo (de pênalti) e aos 25min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Alemão, Carlinhos, William Pottker, Rodrigo Dourado, Víctor Cuesta (I); Guilherme (S).