A equipe de Linha Guarani ficou com o título da Série B do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo 2017. O time bateu o Linha Kaiser por 2 a 0 na final, que foi realizada na tare de sábado, dia 30, na comunidade de Guarani.

A torcida lotou a sede do time para incentivar os atletas. O time tinha a vantagem de dois gols, pois venceu no campo do Kaiser na primeira rodada final, por 3 a 1. Mesmo com a vantagem os donos do campo venceram mais uma vez.

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Nícolas fez jogada pela esquerda, invadiu a área e sofreu pênalti. André bateu e marcou para o Guarani. A primeira etapa ficou assim e no tempo complementar, precisando fazer três gols para levar para os pênaltis, o Kaiser foi pra cima, mas não teve êxito. Aos 40 minutos Nícolas, mais uma vez, arrancou e bateu, o goleiro defendeu e na sobra Dogli mandou para o fundo da rede, decretando a vitória.

As duas equipes subiram e vão disputar a Série A em 2018. Antes da final, houve a disputa da terceira colocação. O Kennedy ficou com o troféu ao vencer o Engenho Velho por 5 a4.

O goleiro menos vazado da Série B deste foi Antônio Cézar Júnior, do Guarani e o artilheiro foi Leomar Isganzella, do Engenho Velho.