Após 10 dias de intensos treinos, a ACF encerrou na tarde desta sexta-feira (29) parte da preparação para o confronto, e sem tempo para descanso já neste domingo (01) entra na reta final de treinos, tudo para chegar na próxima sexta-feira (06) às 21h30min no Centreventos Cau Hansen pronta para fazer uma grande partida e buscar a vaga na próxima fase da LNF.

O técnico Morruga comandou os treinos táticos nos últimos dias e se diz confiante com a preparação, "a equipe veio crescendo na competição, os atletas estão focados e determinados a disputar com todas as forças esta que é a principal partida da temporada, que pode colocar a equipe entre as 8 melhores da LNF", declarou o técnico.

Alteração de data de partida pelo Catarinense

Na terça-feira (03) a equipe concordiense enfrentaria no Centro de Eventos a equipe de Joaçaba pela divisão especial do Catarinense, porém no início da semana houve a alteração da partida que agora está marcada para acontecer no dia 25 de Outubro.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)