Homem fica gravemente ferido com golpes de faca em Piratuba

Um homem com iniciais V.S. ficou gravemente ferido após uma briga na noite desta sexta-feira, dia 29, na rua 1° de Maio, centro de Piratuba. Os Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. A vítima foi encaminhada ao Hospital Beneficente de Piratuba/Ipira para os primeiros atendimentos.

Em seguida, foi levada ao Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de afundamento no crânio, um ferimento na cabeça e um na orelha, com lesão da cartilagem.

A polícia fez buscas no local mas não encontrou os envolvidos na briga. Fonte: Grupo Magronada