Fato foi registrado no fim da tarde da sexta-feira, dia 29.

Somente danos materiais foram verificados em um capotamento de veículo, no fim da tarde da sexta-feira, dia 29, na BR 282, proximidades do trevo de acesso a Jaborá. Envolveu um Ford Ka, placas de Catanduvas. Não houve feridos.

(Com informações do Blog do Paulo Gonçalves).