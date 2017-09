A cabine de um caminhão ficou completamente destruída em um incêndio, registrado no fim da tarde da sexta-feira, dia 29, em Seara. O sinistro ocorreu no posto de lavação de veículos da empresa JBS. O Corpo de Bombeiros Militares de Seara foram chamados para a ocorrência e utilizaram cerca de três mil litro de água para combater as chamas. O fogo ficou restrito somente na cabine.