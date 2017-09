A Polícia Civil de Catanduvas cumpriu o mandado de prisão contra J.C.S, 40 anos, na tarde de sexta-feira, dia 29. Ele descumpriu uma medida protetiva de violência doméstica. Segundo a polícia, ele teria ameaçado a ex-companheira com um arma de fogo. Ao fazer a prisão, a polícia acabou encontrando drogas na casa e no carro dele.

Foram apreendidos 227 gramas de maconha, sendo 86 gramas embaladas em 16 porções prontas para a venda, e 142 gramas embaladas e escondidas em uma caixa, embaixo do banco do motorista do veículo do investigado.

Desta forma, J.C.S foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba.