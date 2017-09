O Colorado tem mais uma decisão pela frente. Para buscar a oitava vitória consecutiva dentro de casa, o Inter enfrenta o Santa Cruz-PE, neste sábado (30), às 16h30, no estádio Beira-Rio. A força do Gigante mais uma vez pode ser determinante para um resultado positivo. Líder com 51 pontos, o Clube do Povo quer abrir ainda mais vantagem na liderança e também do quinto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. As redes sociais e a Rádio Colorada acompanham todos os detalhes do confronto em tempo real.

Para fechar a preparação para o jogo deste sábado, o grupo de jogadores treinou na manhã desta sexta-feira (29), no CT Parque Gigante. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com dois jogadores suspensos para a partida: Uendel e Nico López. Na lateral-esquerda, Carlinhos e Iago disputam uma vaga na equipe titular. De acordo com os exames realizados nos jogadores, poderá haver outras mudanças no time que entra em campo nesse fim de semana.

Os ingressos para a partida estão à venda e o Beira-Rio receberá, mais uma vez, um grande público. O Inter, que já recebeu mais de 300 mil pessoas no Gigante, no Campeonato Brasileiro da Série B, tem a melhor média de público da competição. Dentro de campo, os números também são favoráveis, o Colorado tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa, além da melhor campanha fora de casa.

(Fonte: Internacional)