Aos apreciadores de um bom coro de vozes há uma ótima opção de lazer no próximo sábado, 30 de setembro. O Polyphonia Khoros, considerado um dos mais importantes grupos vocais de Santa Catarina, fará uma apresentação em Concórdia, a partir das 20h, no Teatro Municipal Maria Luiza de Matos, na Casa da Cultura, com entrada livre. O Polyphonia apresentará o espetáculo “Do Sagrado ao Profano”, com 70 minutos de duração. Neste programa o grupo explora toda riqueza da música brasileira, apresentando peças ambientadas para o coro por grandes arranjadores como Damiano Cozzela, Marcos Leite, Carlos Alberto Pinto Fonseca e o catarinense Carlos Besen.



A primeira parte do programa é composta por peças sacras originalmente escritas para coro a capela, de diversas épocas e estilos. O coro inicia com uma obra alegre e energética do importante autor inglês William Bird, com texto de um salmo, que fala sobre a alegria de “tocar e cantar para a alegria do Senhor”. Exsultate Deo é uma das mais conhecidas peças de A. Scarlatti, cujo estilo é um importante elo entre o barroco e o clássico. O texto é do Salmo 81. A melodia de Bogoroditse Deva do compositor russo Rachmaninoff remonta à antiga tradição da Europa Oriental.



A segunda parte do programa, composta de peças seculares, abrange desde canções da renascença, com Claudio Monteverdi, e a conhecida canção de Henrique VIII, indo até o período romântico com Brahms, o impressionismo de Debussy e chegando até os compositores brasileiros especialistas, em obras para coro como Ernani Aguiar, César Guerra Peixe e Ronaldo Miranda. É primordialmente um coro de câmara e seu repertório a capela inclui peças eruditas barrocas, clássicas, românticas e modernas. Mas, também, é um grupo eclético que apresenta obras completas para coro e orquestra, coro e órgão de tubos, coro e piano, e participa de montagem de óperas.



Faz parte ainda do repertório, a música popular brasileira e folclórica ambientadas para coro, com especial atenção aos compositores e ao folclore catarinense. O grupo nasceu da iniciativa da maestrina Mércia Mafra Ferreira, de realizar um trabalho de excelência. Por meio do Instituto Polyphonia, entidade sem fins econômicos, o coro promove desde 2000, a prática e a apreciação da música vocal, formando cantores e plateias amplas.

