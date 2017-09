O Fórum Municipal Pelo Fim da Violência e Exploração sexual, iniciou na sexta-feira (22), as apresentação de teatros em toda a rede de ensino, para crianças do 1º e 2º ano. As apresentações foram contratadas utilizando recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência.



Ao todo serão 60 apresentações da peça "Todo cuidado é Pouco", que está sendo apresentada pela equipe da Tia Li eventos e recreação, tendo como principal objetivo deixar uma mensagem para as crianças, professores e orientação relacionadas ao combate a violência sexual.



O objetivo do fórum é sensibilizar e orientar as crianças para que tenham conhecimento do que é a violência sexual e como ela pode acontecer. Precisamos PROTEGER as nossas crianças. É necessário uma boa comunicação e nunca é cedo ou tarde demais para tratar o assunto, uma vez que a violência acontece em todas as faixas etárias. Vários estudos mostram que a informação sobre o assunto tornam a criança menos vulnerável a violência sexual, conseguindo ter competência para se expressar e buscar ajuda caso esteja sofrendo este tipo de violência.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)