Amanhã, 30 de setembro, acontece o maior evento esportivo da terceira idade do Alto Uruguaia Catarinense, a abertura está marcada para as 8h30min, no Ginásio de Esporte. A 19° edição do JIIDOS (Jogos de Integração do Idoso), irá reunir aproximadamente 900 pessoas, que vão participar das 18 “modalidades esportivas”, entre elas estão: bocha, bolão, canastra, peteca, pênalti, dominó, basquete adaptado, cacheta, sinuca, arremesso de peso, tênis de mesa, menos copa, escovão, três sete, truco, mora, bisca e koppe. Desta edição participam 12 municípios: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Paial, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e Xavantina.

A Amauc juntamente com os municípios associados pensando em proporcionar diversão, integração e troca de experiências entre os idosos, realizou em 1998, a primeira edição dos Jogos. Desde então, vem sendo realizado anualmente devido ao sucesso alcançado em cada edição, além de ser uma prática que merece destaque por fazer valer o que preconiza o Estatuto do Idoso no seu art. 20 “O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”.

(Fonte: Fabiola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)