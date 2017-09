Evento será realizado no dia 22 do próximo mês.

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia está com inscrições abertas para a 8ª Corrida Professor Nakashi. O evento será realizado no próximo dia 22. As inscrições poderão ser feitas até o dia 17 de outubro, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima ou no www.concordia.sc.gov.br. Também haverá inscrições para o dia da prova.



As categorias, pelo masculino e feminino, são até sete anos; oito a dez anos; 11 a 13 anos; 14 a 15 anos; 16 a 17 anos; 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 anos e Especial.



Os percursos variam de 400m, 1 KM e 10 KM. A largada será na Rua Coberta.