O condutor de uma van com placas de Chapecó morreu no início da tarde de sexta-feira, dia 29, na BR-282 em Vargem Bonita, no sentido Trevão do Irani. A colisão aconteceu por volta das 13h envolvendo a van e um caminhão.

Os Bombeiros Voluntários de Irani e os Militares de Catanduvas fizeram o atendimento das vítimas. A van teve a frente destruída e o motorista ficou preso às ferragens. O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Joaçaba já removeu o corpo.

O caminhão, placas de Bagé - RS, também ficou bastante danificado e o condutor e a carona ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) de Joaçaba.

Os nomes do motorista que morreu e das duas pessoas feridas ainda não foram divulgados. O trânsito ficou parado por mais de uma hora.