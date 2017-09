A primeira fase da Liga Nacional de Handebol Feminino 2017 para a AAU - UnC Concórdia encerra na próxima quinta (05 de outubro), com um clássico. A equipe concordiense receberá em seus domínios a ABLU HAND/Blumenau - SC, e esta partida definirá a posição das equipes na chave Sul/Sudeste.

Para o técnico da AAU, Alexandre Schneider, espera pelo próprio histórico, um grande confronto.

"É uma rivalidade de muitos anos e isso sem dúvidas nenhuma, nos motiva muito mais a nos prepararmos para este jogo. E a nossa preocupação agora é a colocação dentro da chave, então faremos de tudo para vencer Blumenau, apesar de que, independente do resultado, hoje nós já estamos classificados para a próxima fase".

A boa notícia, confirmada pela Confederação Brasileira de Handebol - CBHb, é que o município de Concórdia será uma das sedes da próxima etapa, que reunirá equipes do Norte, Nordeste, Centro Oeste, além das representandos do Sul/Sudeste.

Schneider avalia como muito importante para a equipe e município, poder receber estas partidas em seus domínios.

"É importante para nós, para o projeto da AAU, e por isso fizemos questão de solicitar essa etapa para Concórdia, que é a única cidade confirmada até o momento como sede desta segunda etapa. E para nós motiva muito a nossa participação e a busca para chegarmos novamente às semifinais da Liga, além de que o nosso torcedor é um diferencial em casa, tanto que não perdemos nenhuma partida até o momento jogando diante deles. E tudo isso é importante, pois a nossa equipe se porta bem e se sente bem com o nosso torcedor, que sem dúvida é mais um fator de motivação e incentivo".

Essa segunda fase da Liga Nacional de Handebol Feminino tem data prevista para iniciar no dia 10 de outubro, e todas as partidas serão realizadas no Ginásio da UnC Concórdia, com entrada gratuita.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU)