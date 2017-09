Mesmo sendo pouca em quantidade, a chuva registrada nesta semana foi a mais volumosa dos últimos 40 dias. Pelo menos é o que apontam os dados da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves. Na quinta-feira, dia 28, caíram cerca de sete milímetros e até hoje pela parte da manhã, dois milímetros foram registrados.

Desde então, a última quantidade considerável de chuva caiu no dia 20 do mês passado, quando foram registrados 62 milímetros. Desde então, caíram um milímetro no dia 28 de agosto; dois milímetros, no dia 11 desse mês; no dia 17 choveu cinco milímetros e no dia 24 houve um milímetro de chuva.