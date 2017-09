Aproximadamente 100 Policiais Civis, sob a coordenação do Delegado Adriano Almeida, estão nas ruas de Campos Novos desde às 06h00min, horário em que foi deflagrada a "Operação Rescaldo", que tem por objetivo o cumprimento de 19 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão.

A aludida operação é resultado de uma investigação que identificou um grupo criminoso composto por 30 pessoas, dentre as quais, 06 são adolescentes, 05 foram presos no curso do trabalho investigativo e, 19 outras pessoas que estão sendo presas hoje pela manhã.

Os alvos da "Operação Rescaldo" estão sendo investigados há 04 meses, tendo sido colhido, nesse período, um farto conjunto de provas a respeito de seus envolvimentos nos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e participação em uma organização criminosa responsável pela última onda de atentados ocorridos no Estado de Santa Catarina.

Entre os presos há um ex-suplente de vereador e ex-diretor da secretaria de Esportes e Cultura do Município de Campos Novos, o qual, além do tráfico de drogas, também tinha como função recolher as contribuições mensais dos integrantes da facção criminosa, que depois eram enviadas ao caixa geral da organização.

Maiores detalhes sobre a "Operação Rescaldo" serão repassados às 09h00mim, na sede da Polícia Civil, em Campos Novos.

(Fonte: Polícia Civil)