Ex vice-prefeito de Arabutã havia sido afastado do cargo efetivo em julho

A Justiça de Ipumirim determinou nesta quinta-feira, 28 de setembro, que o ex vice-prefeito de Arabutã, Marcelo Morche (PMDB), volte ao trabalho. A liminar diz que ele deve ser reintegrado ao cargo fiscal de tributos e obras, que Morche ocupa como servidor efetivo. O documento também suspende os efeitos da portaria 276/2017, que determinou em julho o afastamento de servidor por 60 dias.

A juíza Marciana Fabris ainda descreve na decisão “que em análise preliminar não se verifica comprovação de influência do servidor na apuração de irregularidades supostamente cometidas, ou seja, o ato administrativo carece de motivação quanto ao afastamento preventivo”.

Marcelo Morche, que também foi candidato a prefeito pelo PMDB de Arabutã nas eleições do ano passado, comemorou a liminar da Justiça. “Essa decisão favorável já era esperada, porque me afastaram com a justificativa de não influenciar nas investigações. Para mim, isso foi uma tentativa política de me desmoralizar”, enfatiza.

O ex vice-prefeito é acusado por "suposta infração aos princípios de impessoalidade e lesão ao erário", porque a empresa da mãe dele prestou serviço à Prefeitura de Arabutã, enquanto Marcelo era vice-prefeito. Uma ação sobre isso tramita no Judiciário de Ipumirim desde 2014.

Em 31 de julho deste ano, Marcelo Morche foi afastado do trabalho. Uma portaria administrativa assinada pela prefeita de Arabutã, Leani Schmidt, determinou que ele ficasse fora da função por 60 dias.