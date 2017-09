Duas partidas pela bocha feminina vão movimentar o fim de semana pelas Olimpíadas Interbairros de Concórdia. As partidas serão no Centro Comunitário do bairro Imigrantes. No sábado, dia 30:

14h Santa Cruz x Imigrantes

15h Vista Alegre x Centro

Também no sábado acontece a disputa pelo três sete, no bairro Natureza, às 14h.