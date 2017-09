Crime aconteceu no último dia três. Vítima foi atingida na região do quadril.

A Polícia Civil de Concórdia concluiu o inquérito sobre o disparo de arma de fogo, que feriu uma pessoa na Vila União. O fato foi registrado no último dia três. Conforme os autos, a vítima, identificada como Rafael Vargas, de 24 anos, foi atingida na região do quadril. Mesmo ferido, o rapaz correu para procurar socorro. O disparo foi efetuado por C.L.S, de 32 anos, que teria utilizado de uma espingarda, que não foi apreendida. O autor do tiro foi enquadrado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Conforme os autos do processo, o delito em questão foi praticado em virtude de desavenças entre o agressor e a vítima.

De acordo com o Delegado Álvaro Weinert Opitz, que conduziu as investigações, somente neste ano de 2017, os crimes contra a vida praticados em Concórdia já chegam a uma dezena. De acordo com ele, esse número é bastante expressivo em comparação com os anos anteriores.