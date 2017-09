Acontece no dia 29 de outubro a 4ª Edição de Corrida e Caminhada do Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia. O evento será realizado na reserva ecológica e áreas vizinhas. O prazo de inscrições já está em andamento, podendo ser feita através do www.parquefritzplaumann.org.br.

O circuito oferece duas modalidades distintas. A corrida de 10 km e a caminhada, de 6 km. O percurso compreenderá estradas de terra, propriedades rurais e área do parque, passando às margens do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá.



Todos os atletas que completarem a prova vão receber medalhas de participação. Haverá premiação com troféus na modalidade corrida, categoria livre, do 1º ao 5º lugar, masculino e feminino e a categoria acima de 45 anos, premiando com troféu do 1º ao 3º lugar, masculino e feminino.

As inscrições são gratuitas e limitadas em 100 participantes para a corrida e 150 para a caminhada.