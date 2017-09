O motorista de um caminhão, com placas de Lindóia do Sul, escapou ileso de um acidente, que aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, na BR 282, em Cordilheira Alta. Conforme informações, o veículo, que estava carregado com 120 sacos de cimento, acabou tombando e parcialmente saindo da pista na localidade conhecida como curva dos coelhos.



O motorista de Lindóia do Sul, de 31 anos, acredita que a carga mal acondicionada na carroceria pode ter contribuido para o acidente. Ele se perdeu na curva.