Um homem de 64 anos ficou ferido em uma saída de pista, registrada na BR 153, em Irani. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 28, no KM 80, em Irani. Ele dirigia um caminhão-chassi, que se deslocava sentido Rio Grande do Sul.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. A vítima, de iniciais M.S.P.S, de 64 anos, relatava sentir dores na região do tórax e com ferimentos no rosto. O motorista disse que perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

Conforme a guarnição, que atendeu a ocorrência, a cabine ficou numa posição de difícil acesso, entre galos e vegetação. Isso impediu o motorista de sair do veículo. A vítima foi levada para o pronto-atendimento médico de Irani.