Mais de 60 policiais militares de Concórdia estarão envolvidos na organização do trânsito e segurança para o jogo entre Concórdia Atlético Clube e Marcílio Dias, pela volta da semifinal da série B do Campeonato Catarinense de Futebol. A partida acontece na tarde do domingo, dia primeiro de outubro, no Estádio Domingos Machado de Lima.

A reunião que deliberou sobre essa questão, aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 28, na sede do Batalhão da PM, em Concórdia. Na ocasião, estiveram presentes representantes do comando da PM da região e do Concórdia Atlético Clube, além da diretoria de Trânsito.